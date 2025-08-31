Venezuela conmemoró el Día Internacional de los Afrodescendientes. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó esta fecha en 2020 para promover y proteger los derechos humanos de los afrodescendientes, fomentar la conciencia sobre su lucha contra el racismo y la discriminación, así como reconocer su identidad y cultura.

“Honramos la herencia rebelde que nos dejaron nuestros ancestros africanos, en este Día Internacional de las y los Afrodescendientes. Exaltamos nuestras raíces y abrazamos a los movimientos sociales que luchan por el reconocimiento y la reivindicación de las distintas expresiones culturales que conforman la identidad afrovenezolana”, expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro a través de un mensaje en su canal Telegram.

Además, indicó que “como presidente Cimarrón, ratifico la lucha de la Revolución Bolivariana contra el racismo, la discriminación y la desigualdad. Nos sentimos orgullosos de nuestra ascendencia africana y elevamos la voz contra toda forma de exclusión. Seguiremos construyendo una patria de justicia social, donde se respete la dignidad de todas y todos”.

Vale mencionar que el Día Internacional de los Afrodescendientes es una oportunidad para reconocer la identidad propia de estas comunidades y su valiosa contribución a la diversidad cultural.