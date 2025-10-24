El primer vicepresidente de la Asamebla Nacional (AN), Pedro Infante, informó que se celebrará en Venezuela un encuentro con diputados del Caribe en defensa de la paz de la región, en un contexto en el que EEUU mantiene un despliegue militar en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Infante indicó este jueves que el encuentro forma parte de las 30 actividades que fijó el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, instalado en septiembre pasado ante la movilización naval estadounidense, lo que para el presidente Nicolás Maduro representa una «amenaza» para sacarlo del poder.

«(El encuentro) está planteado para este viernes 24 de octubre en función de dar un debate sobre las amenazas reales que hay contra la paz en el Caribe», precisó Infante, que aseguró asistirán diputados de «todo el Caribe».