Un total de 50 trabajos periodísticos de una veintena de países fueron nominados para la 13 edición del Premio Gabo, informó este miércoles la Fundación Gabo, que cada año entrega los galardones.

La lista la componen 10 trabajos periodísticos de cada una de las cinco categorías del concurso: Audio, Cobertura, Fotografía, Imagen y Texto, y los nominados fueron seleccionados entre 2.135 trabajos presentados.

De entre los 50 nominados la Fundación Gabo seleccionará tres finalistas en cada categoría y los ganadores se darán a conocer en una gala en el XIII Festival Gabo, que se celebrará del 25 al 27 de julio en Bogotá.

Categoría ‘Cobertura’: Venezuela dice presente

Para la categoría de Cobertura los trabajos seleccionados son los brasileños ‘Baixada Sangrenta’, de Metrópoles; ‘El presupuesto secreto de Arthur Lira’, de Revista Piauí, e ‘Insustentáveis’, de Sumaúma.

Otros seleccionados son: ‘Campo Tóxico: El daño de la exposición a pesticidas en los trabajadores agrícolas’, de Univisión e Investigate Midwest (EEUU); ‘Chiquita Republic: el juicio histórico contra bananeros por financiación del paramilitarismo’, de Vorágine (Colombia), y ‘Los vuelos de la muerte: líderes indígenas asesinados en un territorio invadido por 67 narcopistas’, de Mongabay Latam (Perú).

En la lista en Cobertura están también ‘Pagar o Morir: El costo de ingresar a un quirófano público venezolano’, de El Pitazo (Venezuela) y Connectas (Colombia); ‘Río Bravo, el caudal de los mil migrantes muertos’, de El Universal (México), The Washington Post y Lighthouse Reports (EE.UU.); ‘Las rutas del oro sucio’, de Ojo Público (Perú), El Espectador (Colombia), Vistazo (Ecuador), El Deber (Bolivia) y Sumaúma (Brasil).

Audio

España encabeza las nominaciones en la categoría de Audio con cuatro nominaciones: ’11-M: La herida abierta’, de El Confidencial; ‘Dios, Patria y Yunque’, de Podium Podcast; ‘La Casa Grande’, de Isabel Coello (independiente), y ‘Sin Control. El Universo de Javier Milei’, de El País con Anfibia Podcast (Argentina).

Los otros nominados en esta categoría son: ‘Diarios Migrantes’, de Expresso (Portugal); ‘Escucha Chile, la voz de la solidaridad’, de Sonora.media (Chile); ‘Humo: Murder and Silence in El Salvador’, de Sonoro y Revista FACTum (El Salvador y México); ‘Necesito poder respirar: la vida de Jorge González’, de Podium Podcast (Chile); ‘Una vida por otra’, de Spotify Studios, Vespucci (México y EE.UU.) y ‘Veracruz de los silencios’, de Artículo 19 (México).

Fotografía

España también tiene cuatro nominaciones en Fotografía con ‘Castas, pobres y obedientes: así es la vida en un convento español de clausura’, de El País Semanal; ‘Invictus Ukraine’, de Revista 5W; ‘Lumes’, de Adra Palón (independiente) y ‘Nadie llegó a tiempo’, de Sonda Internacional, sobre las inundaciones de octubre de 2024 en Valencia.

Brasil, Colombia y Perú recibieron las otras seis nominaciones en Fotografía, con dos cada uno.

Los trabajos brasileños son: ‘A cura está na floresta’, de Dialogue Earth y ‘As piores enchentes de todos os tempos no Brasil’, de Reuters.

Los nominados originarios de Colombia son: ‘Cruzando el infierno del Darién’, publicado por El País Semanal, y ‘Yolüja’, de Baudó Agencia Pública, mientras que los peruanos son: ‘¿Qué hay en los ríos cuando no hay agua?’, de VIST Projects, y ‘Los menonitas buscan un hogar en la Amazonía’, publicado por The New York Times.

Texto

De México proceden tres trabajos nominados en la categoría de Texto: ‘Buscando a Mikelson: un apartheid en el Caribe’, un trabajo conjunto con El Salvador publicado por Redacción Regional y Dromómanos; ‘Chiapas, territorio tomado’, de El País (España), y ‘Una guerra sucia en los archivos’, de Gatopardo.

En esta categoría, Argentina tiene dos nominados: ‘Aguará guazú, el grito del monte’, de Revista Crisis, y ‘La masacre de los pingüinos: la reconstrucción de un crimen que llegó a un juicio histórico’, de Gatopardo.

También están los colombianos ‘El tiempo del dragón: el tráfico de la tortuga matamata en Sudamérica’, de Casa Macondo y Ojo Público, y ‘La resistencia cuir en la comunidad Embera Katío: arte y organización política’, de EntreRíos Museo.

Los demás nominados son de la revista brasileña Piauí: ‘Sorriso: Uma Biografía’, y ‘Triste Bahía. Como age a polícia que mais mata’, así como ‘Mitra, o depósito de Lisboa onde o Estado Novo fechava os indesejáveis’, del diario portugués Expresso.

Imagen

Las producciones colombianas ‘El poder oculto del modelaje webcam en Colombia’, de La Silla Vacía, y ‘Guerra del oro bajo tierra’, de Los informantes (Caracol Televisión) encabezan las nominaciones en la categoría de Imagen.

De Brasil proceden trabajos publicados por BBC News Brasil: ‘A Raposa’ y ‘Sexo, ouro e violência: A perigosa vida das mulheres nos garimpos da Amazônia’, mientras que de España está nominado ‘Inshallah: Afganistán, el país donde Alá abandonó a las mujeres’, de El País.

Completan las nominaciones en Imagen ‘La caja negra del Mare Doricum, de Epicentro.Tv (Perú); ‘Os olhos da revoluçâo’, de Rádio e Televisão de Portugal; ‘Toroboro’, de La Maquinita, Avoa Filmes (Ecuador); ‘En la caliente – Historias de un guerrero del reguetón’, de varios medios de Cuba y EE.UU., y la producción transnacional ‘La Amazonía es aquí’, de Vist Projects.

Finalmente, está ‘Refugiados encerrados como animales y deportados como criminales, con dinero de la UE’, un trabajo de medios de España, Países Bajos, Siria, Afganistán, Alemania, Francia, Bélgica e Italia.