El ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras, Julio León, anunció la exportación de 200 toneladas de cacao con destino a Rusia.

Este cargamento, que incluye cacao de las reconocidas zonas productoras de los estados Miranda y Sucre, marca la quinta operación de exportación realizada en el marco de la alianza estratégica con la empresa rusa «Nueva Producción de Cacao».

El ministro León destacó que esta sociedad estratégica no solo facilita la colocación de la producción nacional en el exterior, sino que también contribuye directamente al sector productivo interno.

“Esta alianza no solamente nos permite llevar a cabo la exportación de nuestros productores, sino que contempla también el mejoramiento de dos centrales de beneficio que están en el estado Sucre”, afirmó el ministro León.

El titular de Agricultura Productiva y Tierras indicó que el cacao cumple con los principios de la PAE (Producción Nacional, Abastecimiento y Exportación), y anunció el inicio de la zafra 2025-2026, asegurando la continuidad en el ciclo de producción y exportación.

Daniela Cabello: chocolate venezolano brilla en París

En sintonía con el éxito de la exportación, la presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela y Marca País, Daniela Cabello, resaltó el reconocimiento global que está obteniendo el cacao y los productos derivados venezolanos.

Cabello mencionó la reciente participación en el Salón del Chocolate de París, considerado una vitrina mundial de los mejores productos del rubro.

“Estuvimos recientemente en el Salón del Chocolate de París… y Venezuela brilló y estuvo presente con nuestros productores, nuestros chocolateros, hay quienes se ganaron hasta 45 medallas,» destacó Cabello, agregando que esto es parte del «crecimiento sostenido que ha tenido Venezuela, no solamente en su producción de cacao, sino también en su exportación.”

Esta operación reitera el compromiso del país con el desarrollo de su industria cacaotera y su proyección como proveedor confiable de productos de alta calidad al mercado global.