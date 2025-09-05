Las autoridades venezolanas informaron este viernes que recibieron tres de los más de 70 niños que Caracas denuncia como «secuestrados» por el Gobierno de EE.UU., al que acusa de haberlos separado de sus padres deportados de ese país.

«Hoy logramos rescatar a tres niños que estaban secuestrados en los Estados Unidos. Todavía faltan más de 70 niños (…) pero hoy el presidente Nicolás Maduro hizo posible este milagro», expresó la presidenta del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, en un video publicado en Telegram.

Fabri aseguró que las autoridades están «muy felices» por «el gran trabajo que se hizo» para conseguir el retorno de los pequeños.

El programa gubernamental advirtió, en un texto que acompaña la grabación difundida, que los pequeños enfrentaron «una experiencia difícil» en EE.UU., pero aseguró que ahora «están listos para reencontrarse con sus familias».

Por su parte, el Ministerio de Interior y Justicia precisó en Instagram que los tres niños llegaron a Venezuela a bordo de un vuelo de deportación que trasladó a un total de 305 personas y fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines.

El lunes, durante una rueda de prensa internacional, Maduro denunció que más de 70 niños de su país continuaban «secuestrados» por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés).

El mandatario expresó que se ha propuesto «rescatar y liberar» a todos los menores, al tiempo que acusó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de ser «el operador del secuestro» del que, dice, son víctimas.

En junio pasado, el jefe negociador del chavismo, Jorge Rodríguez, advirtió de lo que consideró «el secuestro» de 18 niños migrantes de nacionalidad venezolana por parte de EE.UU.

Poco después, durante una marcha de simpatizantes del oficialismo y familiares de migrantes, Rodríguez advirtió que ya había, según dijo, «31 niños secuestrados» por la Administración de Trump.

El pasado 18 de julio, las autoridades de Venezuela informaron de la llegada de siete niños en un vuelo de deportados.