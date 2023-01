La selección sub’20 de Venezuela se metió al hexagonal final del Sudamericano de la categoría, al vencer por 1-0 a Chile, una clasificación que parecía como una lejana posibilidad porque su rival arrancaba con la ventaja de que con un empate pasaba a la siguiente ronda.

Con este revés la selección chilena sub’20 quedó fuera del hexagonal final que da cuatro cupos a la Copa del Mundo de la categoría, que se disputará desde mediados de mayo en Indonesia.

Además de Venezuela también avanzaron Uruguay y Ecuador que empataron 1-1. Además, están en esa instancia Brasil, Colombia y Paraguay.

Único gol de Venezuela

El primer y único gol del partido fue obra del delantero Brayan Alcócer, quien transformó en gol la desgracia de Yaír Salazar, quien al intentar rechazar un ataque venezolano se tiró en palomita, pero tocó la pelota con la mano. Iban escasos dos minutos del segundo tiempo.

El de los dirigidos por Fabricio Coloccini (Venezuela) y Patrocio Ormazábal (Chile) fue un juego trabado porque las defensas no dejaron fructificar los esfuerzos de los delanteros contrarios.

Un remate de Néstor Jiménez que pasó lamiendo el vertical defendido por el portero chileno Vicente Reyes fue la acción más cercana de la Vinotinto para irse arriba.

A la Roja le quemaban los metros finales para buscar los predios de Frankarlos Benítez, que recogió sin problemas los flacos intentos de Paolo Guajardo, Lucas Assadi y Vicente Conelli, que a diferencia de partidos pasados no lució y anduvo errático.

Lewuis Peña y David Martínez intentaron lo suyo con lanzamientos largos ante la imposibilidad de tejer jugadas colectivas, que de todos modos eran más punzantes que las de los chilenos.

Con esa tónica cerró el primer tiempo que dejaba a Chile en el hexagonal final del Sudamericano Sub’20, en tanto que los venezolanos iban perdiendo las esperanzas de avanzar en el torneo porque el único resultado que les servía para pasar a la siguiente fase era ganar. El empate lo dejaba afuera.

Sin embargo, esa situación cambió a los escasos dos minutos del segundo tiempo con el gol de Alcócer, marcador que dejaba por fuera a Chile.

Impulso venezolano

Impulsado por esa ventaja la Vinotinto siguió empujando e incluso estuvo a punto de aumentar la ventaja con zapatazo de Peña, quien aprovechó los huecos dejados por la zaga chilena.

Con el agua al cuello el técnico Ormazábal envió al campo al delantero Darío Osorio y sacó a Martín Maturana. Pese al buen rendimiento y capacidad goleadora Osorio no arrancó como titular en una decisión técnica que todavía no encuentra explicación sobre todo porque la Roja no tiene en este equipo grandes goleadores.

A 12 minutos del final Venezuela estuvo muy cerca de aumentar el marcador con un cabezazo de Kevin Kelsy que no entró gracias al esfuerzo del portero Reyes.

El partido fue el reflejo de los equipos: Chile con más nombre, pero sin lograr la profundidad y la contundencia que evidenció en esta primera fase, en tanto que Venezuela consiguió su premio a la ambición de arriesgar y buscar una y otra vez el marco contrario.

Los últimos 10 minutos fueron de un constante peloteo de Chile en busca de un gol que jamás llegó.

Mientras tanto, los venezolanos celebraron su clasificación en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali y luego partieron hacia el hotel para alistar maletas y viajar a Bogotá.