La selección nacional de sóftbol no pudo descifrar los envíos del lanzador estadounidense Marco Díaz a quien apenas le conectaron un imparable en la derrota por blanqueo 7-0 de las semifinales y esta noche (10:00 p.m.) va por el desquite ante Canadá en procura de la medalla de bronce en el último día de jornada de este deporte en los Juegos Mundiales de Chengdu, China.

La ofensiva venezolana que había sido una de las más temibles en la fase de grupos se topó esta vez con uno de los brazos más dominantes del sóftbol mundial.

Díaz había controlado previamente a Canadá, al reducirla a tres carreras camino al triunfo 6-3 de las barras y las estrellas, y repitió la dosis a la novena nacional propinando diez ponches.

Solitario cohete

El único incogible para romper la perfección de su trabajo lo consiguió Erwin Díaz cuando abrió el segundo acto con cohete por el medio del campo y se metió a segundo por wild pitch, pero la amenaza se quedó en nada tras los ponches consecutivos de Kiever Rodríguez y Pedro Flores, más un roletazo por segunda de Rafael Flores que cerró el inning en blanco.

La toletería gringa, en cambio, atacó temprano a Eudomar Toyo para fabricar cuatro rayitas en la baja del segundo, produjo otro par en el tercer y una más en el sexto ante los envíos de Luis Colombo que sellaron su pase a la final por el oro ante Japón y relegaron a Venezuela a la lucha por el tercer puesto.

En la noche de hoy, el reto del combinado nacional será superar a Canadá, otro rival con una ofensiva de alto calibre, ante la que cayó 11-9 en el Mundial de Prince Albert, donde tuvo margen para reponerse y alzar el primer trofeo de campeones en la historia del sóftbol nacional.