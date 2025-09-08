La décima octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 apunta a un cierra de infarto con la disputa del único cupo para el repechaje entre Venezuela y Bolivia que se encuentran separados por un punto y se enfrentará en duelos simultáneos ante Colombia y Brasil, respectivamente.

Ambas selecciones irán con la esperanza puesta, donde solo una podrá avanzar a la siguiente fase, que se llevará a cabo el próximo mes de marzo.

Venezuela tiene el sueño en sus manos

La Vinotinto con 18 puntos y actualmente en la séptima posición, depende de sí misma para lograr la hazaña más grande de su historia de quedarse con la mencionada plaza para luego buscar uno de dos cupos y poder disputar su primer mundial.

Un triunfo o empate ante los Cafeteros en el estadio Monumental de Maturín daría el pase directo al repechaje, independientemente de lo que ocurra con Bolivia en El Alto.

Lo que sí es que Venezuela debe evitar perder, pues, en el caso de ganar los del altiplano, la superaria en la tabla, dejándola fuera de la carrera mundialista.

Bolivia con una ventaja en la altitud

El otro protagonista, octavo con 17 puntos, tiene una tarea aún más difícil, a diferencia de la Vinotinto, no depende de sí misma.

Por lo que La Verde está en la obligación de vencer a Brasil y esperar que Venezuela ceda ante Colombia. Si bien las estadísticas favorecen a Bolivia, enfrentarse a la Canarinha será un desafío colosal.

Última jornada de las Eliminatorias

El resto de los partidos será entre Ecuador y Argentina en Guayaquil, donde los locales quieren romper su racha de empates.

Por su parte, Chile, fuera de la Copa del Mundo, se jugará su honor ante una Uruguay que buscará ubicarse en una mejor casilla en la clasificación en Santiago.

Para cerrar, Perú, que completará ocho años sin asistir a una cita mundialista, quiere sacar un buen resultado en Lima ante un Paraguay que vuelve a un Mundial luego de 16 años.

Todos los encuentros se jugará a las 7:30 de la noche (hora venezolana), excepto el de Ecuador-Argentina que se disputará a las 7:00 p.m.