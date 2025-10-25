Venezuela y Rusia firmaron un Memorándum de Entendimiento para la cooperación bilateral en materia pesquera, durante el VIII Foro Mundial de Pesca y Exposición de Mariscos Rusia 2025. El documento establece acciones conjuntas para el intercambio de conocimientos, equipos científicos y tecnologías aplicadas a la pesca y la acuicultura.

La firma del acuerdo refuerza la relación entre ambos países en un sector clave para el desarrollo alimentario y económico, apostando por la sostenibilidad y la innovación como ejes principales, explica Banca y Negocios.

Intercambio técnico y científico

En el marco del foro, representantes del sector pesquero venezolano sostuvieron una reunión con Ilia Shestakov, jefe de la Agencia Federal de Pesca de Rusia.

Durante el encuentro, ambas partes reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible de la actividad pesquera a través del intercambio técnico y científico, así como de programas de capacitación y asistencia mutua.

Cultivo de algas y genética aplicada

Entre los temas abordados destacaron las experiencias nacionales en el cultivo de algas y los avances en genética aplicada a la truchicultura, una especie compartida por Venezuela y Rusia.

Los delegados también resaltaron la relevancia de las expediciones oceanográficas como herramienta fundamental para la investigación, el monitoreo y la conservación de los recursos marinos, según reseñó Venezolana de Televisión (VTV).

Con este memorándum, ambos países consolidan una alianza estratégica que busca aprovechar el potencial pesquero y acuícola de sus territorios, promoviendo el uso responsable de los recursos naturales.