Nuevas observaciones de la información de radar obtenidos en el proyecto Magallanes de la NASA en la década de 1990 ha proporcionado indicios de actividad volcánica en Venus, concretamente la erupción de dos volcanes.

Los cambios examinados en la capa externa de Venus sugieren el desarrollo de nuevas formaciones rocosas, presumiblemente por medio de flujos de lava emergentes de dichos volcanes, durante el periodo en que la sonda espacial rodeaba el planeta.

La misión Magallanes, administrada por el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, logró cartografiar el 98% del exterior de Venus entre 1990 y 1992, produciendo las imágenes más detalladas del planeta que se tienen hasta ahora.

«Basándonos en estos mapas, nuestros hallazgos sugieren que Venus podría ser significativamente más activo volcanicamente de lo que se había considerado previamente», declaró el autor de la investigación, perteneciente a la Universidad d’Annunzio en Pescara, Davide Sulcanese.

El estudio se apoya en descubrimientos previos, como el realizado en 2023, donde se identificaron modificaciones en un respiradero relacionado al volcán Maat Mons, gracias a las capturas de radar de Magallanes.

Estas imágenes constituyeron la primera prueba directa de una erupción volcánica actual en Venus.

One of my first assignments as a cub reporter was covering NASA's astonishing radar images of Venus as they came in. Decades later, a new analysis of those same images has revealed active volcanism on Venus!https://t.co/s5ohizeClS pic.twitter.com/xGIsfQx1vq

— Corey S. Powell (@coreyspowell) May 29, 2024