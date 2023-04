Tras 14 años en pausa, el llamado “Filósofo del rap”, Vico C, regresó a la música con polémica canción que aseguran es una tiradera directa a Daddy Yankee.

“Pregúntale a tu papá por mí” es el tema que marca el regreso de reconocido artista de grandes éxitos a inicios de los años 2000.

Vico C, con esta nueva canción, reflexiona sobre la situación actual del género urbano.

“Cuidao, que hace tiempo no he sonau’, porque soy oso que inverna, no toro cansau’, ya estoy fuera de la Cueva, tan toítos olfateau’, temporada de caza pa’ to el que se la buscau’”, lanza.

“14 años de silencio en mi carrera discográfica, equivalen a 14 años de crecimiento en la carrera de la vida. Mi Dios, que sabe todas las cosas, a mi entender permitió que se me ataran las manos hasta que mi corazón se pusiera en condiciones de aguantar la lucha que se me viene encima, al crear un álbum como el que traigo en camino, como el hombre que soy hoy, con las palabras que hacen falta hoy”, sigue la canción.

Agrega: “Palabras que den luz a la mujer joven de esta generación para que tome conciencia de sí misma como mujer, en vez de verse a sí misma como objeto de placer y deshonra”.

Sobre la presunta tiradera a Daddy Yankee, el artista menciona: “al reggeatonero que no sepa que de ritmo tengo más opciones que los quincalleros”.

“Valgo más por mi argumento que por haber sido primero”, lanza el famoso.