El reconocido artista y cantante Victor Drija se pronunció hoy sobre la situación actual en Venezuela, instando a la Guardia Nacional y a todas las personas armadas a detener la violencia contra los manifestantes. En un mensaje emotivo, Drija expresó su preocupación por las vidas perdidas y pidió que no haya más muertes por razones políticas.

«Ningún muerto más por causa política», enfatizó Drija. «La violencia no es la solución; debemos abrir nuestros corazones y reflexionar sobre nuestras acciones».

Además, el artista aprovechó la oportunidad para aclarar los rumores que han circulado sobre su postura política.

«No soy chavista» afirmó el artista, «nunca lo he sido y no tengo problema en manifestarlo. Mi respeto siempre ha sido mi bandera, y he recibido el mismo respeto de mis colegas y amigos, independientemente de sus creencias políticas».

Drija también explicó que sus presentaciones en tarimas no han estado vinculadas a ninguna propaganda política.

«Soy apolítico. Mi objetivo es entretener y brindar alegría a la gente. No he manifestado apoyo a ningún partido político en mis actuaciones», declaró Drija.

En su comunicado reafirma su identificación con el pueblo venezolano, afirmando que anhela vivir en paz.

«Deseo un país próspero y feliz, donde se respete la vida y la dignidad de todos. Juntos, como venezolanos, debemos resolver nuestros problemas y avanzar hacia un futuro mejor».

Posición en redes sociales

En una declaración adicional, Victor Drija compartió reflexiones sobre la situación actual en Venezuela. El artista destacó la importancia de la empatía y el respeto mutuo, independientemente de las diferencias políticas.

Señaló que hay que evitar la hostilidad y el monitoreo frecuente sobre lo que las personas publican, el momento en que lo suben a sus redes y sus motivos.

Finalmente, Drija abordó los malentendidos en sus publicaciones previas, explicando que no buscaba dar un mensaje de odio, solo quería manifestar sus sentimientos, recalcando que el hecho de no publicar lo que los demás esperan implica que no le importe su país.

Culmina el video afirmando que «la fe es fundamental. Oremos por la apertura de mentes y la sanación de corazones. Que se haga justicia divina y que Venezuela encuentre la paz duradera».