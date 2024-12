La talentosa intérprete venezolana Emily Galaviz, conocida cariñosamente como «La Centella», está lista para conquistar el público estadounidense con su gira «Divas del Folklore», compartiendo escenario con sus colegas Araima Amezquita y Yenifer Mora. La joven artista, con tan solo 17 años, ha respondido con firmeza a las especulaciones negativas que rodeaban su participación en esta gira, dejando claro que su presencia en Estados Unidos se debe a su propio talento y al clamor de sus seguidores.

Recientemente, Galaviz utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje contundente a sus detractores. En un video, la cantante enfatizó su arduo trabajo y dedicación para lograr su internacionalización, desmintiendo cualquier rumor sobre supuestos apoyos externos.

«Hoy en día estoy luchando por mis sueños, por mí, estoy luchando imparablemente para lograr lo que quiero lograr. Yo vine acá a los Estados Unidos fue por ustedes mismos, ustedes mismos que lo pidieron, ustedes mismos estaban diciendo que yo viniera a los Estados Unidos y aquí estoy», expresó con convicción la joven artista.

Además, Galaviz aclaró que la decisión de la productora de realizar el evento con Amezquita y Mora no es de su incumbencia, enfocándose en su propio desempeño artístico. «Yo no vine para estar pendiente de la vida de los demás. Yo vine a hacer mi trabajo. Soy un artista y me debo a ustedes», sentenció.

Para los fanáticos que esperan ansiosamente verla en escena, aquí les presentamos el calendario confirmado de las presentaciones de Emily Galaviz en Estados Unidos:

20 de diciembre: Dallas, Texas

Dallas, Texas 21 de diciembre: Orlando, Florida

Orlando, Florida 22 de diciembre: Tampa, Florida

Tampa, Florida 26 de diciembre: Houston, Texas

Houston, Texas 27 de diciembre: Chicago, Illinois

Chicago, Illinois 28 de diciembre: Columbus, Ohio

Columbus, Ohio 29 de diciembre: Austin, Texas

Austin, Texas 30 de diciembre: Miami, Florida

Miami, Florida 4 de enero: Miami, Florida

Miami, Florida 22 de marzo: Nueva York

Con esta agenda, Emily Galaviz promete llevar la fuerza y la pasión del folclore venezolano a diferentes rincones de Estados Unidos, demostrando una vez más su talento y dejando en alto el nombre de Venezuela.