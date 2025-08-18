Un oficial de la Policía del Estado Anzoátegui fue detenido este domingo en El Tigre, tras agredir con una batería de aluminio a un hombre ya su hija en un incidente registrado en el municipio Simón Rodríguez.

Anderson Andrés Rodríguez Rodríguez, de 40 años, funcionario de la Brigada de Vigilancia y Patrullaje del Centro de Coordinación El Tigre, fue aprehendido por las autoridades policiales luego de un hecho de violencia ocurrido en horas de la mañana.

El oficial, que se encontraba fuera de servicio, presuntamente atacó con un bate a Alcides Antonio García Rivero, de 47 años, ya la hija de este, una adolescente de 16 años.

Según el informe oficial, el incidente se produjo en la calle principal Manuelita Saez, dentro de la vivienda de Ivón del Carmen Orpon Pérez, expareja de García Rivero.

El hombre habría acudido al lugar en estado de ebriedad y de forma violenta, lo que desencadenó la agresión por parte del oficial Rodríguez. La víctima, García Rivero, sufrió una lesión en el brazo izquierdo que requirió atención médica en el Hospital de El Tigre.

Tras la captura, el oficial y la víctima quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para aclarar las circunstancias particulares que llevaron a la confrontación.