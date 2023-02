El partido Voluntad Popular reitera su apuesta a las primarias convocadas por la Plataforma Unitaria, así lo dejó ver su coordinador político nacional, Freddy Superlano.

En entrevista con el portal web Contrapunto, Superlano confirmó que la tolda naranja presentará su propio candidato a esta consulta, sin embargo, respaldarán al que resulte electo, sea María Corina Machado, Benjamín Rausseo (Er Conde del Guacharo) o cualquier otro.

«Apoyaremos como lo hemos hecho en el pasado, como lo hicimos en Barinas en 2021, con la convicción de derrotar al oficialismo en su terreno, a través de los votos. Nuestro compromiso no es con personas, no es con actores en particular, es con Venezuela. Hoy en día el país nos exige que tengamos una sola figura para llamar a todos, por eso las primarias son tan importantes. Apoyaremos a quien salga favorecido en las primarias, convocadas por la plataforma unitaria», declaró Superlano.

El dirigente político recalcó que la oposición trae una propuesta distinta al país, que va en sintonía, según, con la unificación de todos los factores políticos, sociedad civil y fuerzas vivas del país.

«Esa propuesta tiene que ver no solo con un problema electoral sino con una visión de país. Planteamos en su momento el Plan País, que tiene que ser seguramente revisado para actualizar, pero planteamiento unitario al fin y construido con las mejores mentes, los mejores técnicos de la sociedad venezolana en función de un país», recordó.

Superlano enfatizó en la importancia de las primarias, pues las considera como la oportunidad para unirse.

«Es la cuota inicial. La primaria es lo que nos garantiza a nosotros poder amalgamar alrededor de una idea que haga el gran llamado al pueblo venezolano».

Superlano sostiene que «lo que está convocando en la calle es el hambre», por salarios que no pasan de seis dólares mientras la canasta básica supera los mil.

