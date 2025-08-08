La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este viernes al Gobierno israelí que “reconsidere” el plan militar para ocupar la ciudad de Gaza e insistió en la liberación de todos los rehenes y el “acceso inmediato y sin obstáculos» de ayuda humanitaria.

«La decisión del Gobierno israelí de ampliar aún más su operación militar en Gaza debe reconsiderarse. Al mismo tiempo, debe liberarse a todos los rehenes, que se encuentran retenidos en condiciones inhumanas», dijo la mandataria europea.

Von der Leyen añadió que también «debe permitirse el acceso inmediato y sin obstáculos de la ayuda humanitaria a Gaza para entregar lo que se necesita con urgencia sobre el terreno».

«Es necesario un alto el fuego ahora mismo», agregó.

Toma por parte de Israel de Gaza

El gabinete de seguridad del Gobierno israelí aprobó esta madrugada un plan que incluye tomar ciudad de Gaza y, según los medios israelíes, desplazar al sur a su millón de habitantes.

Según filtraciones del plan del primer ministro, Benjamín Netanyahu, a la prensa israelí, la operación para tomar el control de Gaza contempla varias fases, la primera de las cuales incluye la evacuación de la población de la capital gazatí antes del próximo 7 de octubre para después extender su control militar a toda la Franja e imponer un Gobierno de transición árabe donde no estén representados ni Hamás ni la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Así lo avanzó anoche el propio Netanyahu a la cadena estadounidense Fox News en una entrevista cuyo contenido el primer ministro ha reproducido este viernes en su cuenta de X.

Varios países europeos -incluida España- ya han mostrado su desacuerdo con el plan israelí, mientras que Alemania y Países Bajos han cancelado entregas de armamento a Israel.