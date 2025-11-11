La organización de la Vuelta al Táchira 2026 presentó el nuevo recorrido oficial de la próxima edición del evento ciclístico que se llevará a cabo del 9 al 18 de enero, el cual retoma las diez etapas y superará los 1.500 kilómetros.

En octubre pasado, el comité organizador anunció que el Gran Giro Andino regresaba al formato de las diez etapas

José Gregorio Freites, presidente del Instituto del Deporte Tachirense, explicó que este logró se consiguió gracias al trabajo en conjunto de la Gobernación del Táchira, la ATC y la FVC, con el respaldo del Ejecutivo nacional y el Ministerio del Deporte.

Etapas definidas

En relación con el recorrido el vocero de la organización de la Vuelta a la Táchira manifestó que contempla las siguientes jornadas:

9 de enero San Cristóbal–Socopó, 10 de enero Socopó–San Cristóbal.

11 de enero circuito “Santos Rafael Bermúdez” en San Cristóbal.

12 de enero La Fría–Mérida.

13 de enero circuito en Mérida.

14 de enero El Vigía–La Grita.

15 de enero circuito Metropolitano San Cristóbal–Táriba.

16 de enero Abejales–Monumento al Cristo Rey (Cerro El Cristo).

17 de enero circuito “Los Estudiantes” en Rubio, que regresa al calendario tras varios años de ausencia.

18 de enero Ureña–San Cristóbal con llegada en el Velódromo.

Presencia extranjera

Asimismo, en relación con los equipos venezolanos y extranjeros Freites señaló que ya confirmaron su presencia GW Shimano y Orgullo Paisa de Colombia.

Además de la selección de Cuba en alto porcentaje, mientras se espera la confirmación de equipos de México, Bolivia, Holanda, Costa Rica, China y posiblemente Portugal.

Por Venezuela estarán en competencia conjuntos como Gobernación de Trujillo, Trululú, Confitería La Guacamaya, Lotería del Táchira, Kino Táchira, Politáchira, Bandes La Guaira, entre otros, garantizando así la presencia de entre 120 y 130 ciclistas en carretera.

Comisario brasileño

También se confirmó la designación del brasileño Fernando Vasconcelos como Comisario Director de la Vuelta al Táchira 2026, segundo amazónico en la historia de la prueba en ocupar este rol.

De esta manera, su nombramiento refuerza el carácter internacional y la rigurosidad técnica de la competencia, que se consolida como el evento ciclístico más importante de Venezuela y uno de los referentes del calendario continental.

Finalmente, en el cónclave deportivo se dieron a conocer otras novedades que estarán presentes en esta edición 2026 de la Vuelta al Táchira: la presentación de la mascota oficial, el Oso Frontino, símbolo de la fauna andina, y el lanzamiento de un canal de YouTube para ampliar la cobertura digital y llegar a nuevas audiencias.