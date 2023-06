En un movimiento que ha sorprendido a la industria del entretenimiento, Netflix y Warner Bros han revelado hoy que han alcanzado un acuerdo de licencia que dará a Netflix el derecho a transmitir algunas de las series más populares de HBO Max, la plataforma de streaming de WarnerMedia.

El acuerdo entrará en vigor en 2024 y tendrá una vigencia de cinco años, durante los cuales Netflix podrá ofrecer a sus usuarios series como Insecure, Succession, The Flight Attendant, Mare of Easttown o The Nevers, entre otras.

Según Deadline, el acuerdo podría reportar más de mil millones de dólares a Warner Bros, que mantendrá la exclusividad de sus series en HBO Max durante el primer año de su lanzamiento. Por su parte, Netflix podrá ampliar su catálogo con contenidos de prestigio y competir mejor con otros competidores como Disney+, Amazon Prime Video o Apple TV+.

Además, el medio describe: «esto marcará la primera vez en casi 10 años que series de HBO estarán disponibles en un servicio de streaming rival en Estados Unidos».

Asimismo, explican que algunos ejecutivos de HBO Max estuvieron en desacuerdo con este acceso, luego de discutir sostuvieron que esta nueva alianza sería una «consideración financiera corporativa».

Sin embargo, a pesar del anuncio de este convenio, todavía no está completamente cerrado y en cualquier momento podría deshacerse; menciona la fuente Deadline.

El contenido de HBO Max licenciado a Netflix no estaría siendo de streaming exclusivo, los usuarios podrán encontrar las series tanto en su plataforma original como en la nueva adquisición de ambas compañías.