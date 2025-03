La reciente detención de Aleska Génesis, participante de «La Casa de los Famosos All-Stars», ha generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. Wendy Guevara, ganadora de «La Casa de los Famosos México», compartió su perspectiva sobre este incidente:

«Yo no la conozco, nunca he convivido con ella ni nada, yo creo que yo, al menos, cuando es un tema tan delicado, creo que estás en un reality y no está padre que te graben, hay que tener un poco de empatía con la gente, ni una mujer ni un hombre merece ese tipo de humillación, fue una humillación. Estaba toda asustada», dijo la influencer.

«Vi comentarios de la gente, no sé dónde tienen la cabeza, no tienen sentimientos, una cosa es el juego y otra la vida real, pero así somos en las redes sociales, no estuvo padre, yo creo que hay que tener un poco más de empatía con las personas, a mí no se me haría padre que me graben así», agregó.

El arresto de Aleska Génesis

Aleska Génesis, modelo venezolana y participante del reality show «La Casa de los Famosos All-Stars», fue detenida por las autoridades mexicanas inmediatamente después de su eliminación del programa. Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la arrestaron en relación con una investigación por el presunto robo de relojes de lujo, valorados en aproximadamente 10 millones de pesos, ocurrido en octubre de 2022 en la propiedad del empresario mexicano Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Esta no es la primera vez que Génesis enfrenta problemas legales. En enero de 2024, fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por los mismos cargos, aunque en esa ocasión fue liberada por falta de pruebas. Tras su reciente arresto, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, donde aguardará el desarrollo de su proceso legal.

La hermana de Aleska, Michell Roxana, ha defendido públicamente su inocencia, alegando que las acusaciones son falsas y que están motivadas por una venganza personal por parte de Rodríguez Borgio. Según Roxana, el empresario habría amenazado previamente a Aleska y a su familia, y calificó el proceso legal como una «farsa» diseñada para perjudicar su imagen.

El caso continúa en desarrollo, y se espera que en los próximos días se realicen audiencias para determinar si Aleska Génesis será vinculada a proceso por los cargos que se le imputan.