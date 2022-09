Los Ángeles.-El director de cine, Woody Allen, ha sido noticia en los últimos días, luego que en una entrevista concedida a la revista española «La Vanguardia», asegurará que dejaría el cine para dedicarse a escribir guiones.

Tras la confusión, el galardonado cineasta desmintió la noticia y que fue un error de traducción. A través de un comunicado el equipo de Allen negó lo sucedido.

“Woody Allen nunca dijo que se retiraría, no dijo que estaba escribiendo otra novela. Dijo que estaba pensando en no hacer películas, ya que, hacer películas que vayan directa o muy rápidamente a las plataformas de streaming no es tan agradable para él, porque es un gran amante de la experiencia cinematográfica”, indicó el texto.

“Actualmente, no tiene intención de retirarse y está muy emocionado de estar en París rodando su nueva película, que será la número 50”, indicó la revista.

Mientras que, lo que realmente dijo para La Vanguardia fue que se quería concentrar más en la escritura. “Mi idea, en principio, no es hacer más películas y centrarme en la escritura”, expresó en ese entonces el director de cine.

Asimismo, anunció que su próxima producción era una novela del cual se siente muy emocionado por llevar a cabo.

Sin embargo, no es la primera vez que esto sucede porque en una conversación con el actor Alec Baldwin había dicho que planificaba dirigir “una o dos películas”, porque “la emoción se ha ido” con respecto a las películas.

Lo que si es verdad es que ‘Wasp 22’ aún se encuentra en fase de preproducción y ‘Gravedad cero’ será lanzada el próximo 27 de septiembre.

Con respecto a este último, aseguró que “será parecida a Match Point: emocionante, dramática y siniestra”.