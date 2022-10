Ciudad Bolívar.- Este viernes 07 de octubre se realizarán en Ciudad Bolívar las XVI Jornadas de Egresados Posgrado Medicina Interna de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar.

La información la dio a conocer el doctor Tarik Saab, coordinador de este evento médico-científico, que reúne a importantes especialistas en diversas áreas médicas de la región y del país.

Saab destacó que estas jornadas se realizan anualmente, pero que debido a la pandemia Covid-19 estuvieron suspendidas por dos años. Ahora, nuevamente vuelven a efectuarse para destacar tópicos de importancia para la salud de la población, como son Covid 19, malaria o paludismo y fibromalgia.

El evento será, en la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar a las 8:00 de la mañana y la instalación está a cargo del Dr. Tarik Saab. Seguidamente, a las 8:15 a.m Simposium con la ponencia de la Dra. Rosa Martínez, Covid y Enfermedad Cardiovascular; para seguir con las ponencias del Dr. Dixon Castro, Covid y Enfermedad Trómbotica; Dra. Aida Navas, Covid y Diabetes; Dra. Marisol Sandoval con Manejo Clínico de la Malaria Grave; y la Dra. Luisa Ortega Latan con Fibromalgia, Pasado, Presente y Futuro.

A las 10:30 am el Dr. Tarik Saab estará a cargo de la conferencia doctrinaria; y a las 10:50 am el Dr. Alberto Cabello hablará de Cáncer Metastasico ¿Una Oportunidad de Vida? Para las 11:10 am la Dra. María V. Marcano estará con Avances Terapéuticos en Diabetes.

A las 11.30 am comienza Residentes de Medicina Interna en Acción, coordinado por el Dr. Luis Soto y un panel de discusión con las doctoras Yeliuska Bello, Anny Sandoval y el Dr. Julio Arana.

Ya para las 2:30 de la tarde está el taller de Electrocardiograma, coordinado por la Dra. Rosa Martínez, y la participación de los doctores Dixon Castro y Andrés Srour.

Las inscripciones están abiertas para este evento, dirigido a estudiantes, médicos internos, residentes, enfermería y otros profesionales en el área de la salud interesados en ampliar sus conocimientos con avances médicos científicos.

