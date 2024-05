La caraqueña Yoveinny Mota, de 23 años de edad, logró clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024 que se celebrarán del 26 de julio al 11 de agosto. Consiguió el segundo mejor tiempo en la prueba de atletismo de los 100 metros vallas del torneo NCAA West First Round en Fayeteville, Arkansas.

Yoveinny Mota se catapultó a los Juegos Olímpicos después de alcanzar un tiempo de 12.67 segundos en el torneo estadounidense. Superó la marca mínima de 12.77 segundos requerida por el Comité Olímpico para obtener un cupo a la cita olímpica.

«Los sueños están destinados a quienes despiertos trabajan día a día para conseguirlos. Hoy me he clasificado oficialmente a mis primeros Juegos Olímpicos en los que me permitiré continuar un sueño que apenas comienza. Gracias a Dios, a mi familia y a mi esposo», expresó la joven en sus redes sociales.

Mota, en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Venezolano (COV), aseguró que sabía que la competencia sería algo especial para ella, además de mejorar su registro personal. «Sabía que estaba preparada. En cualquier momento iba a salir (la marca). Con mi entrenador vengo haciendo un trabajo espectacular y lo más importante era estar sana. Sabía que cuando llegara el momento, esto iba a pasar. Estaba muy enfocada. Nada mejor que ya estar clasificada. Ahora seguir trabajando para estar en la final de los Juegos Olímpicos», señaló.

Con Mota ya son 27 los atletas venezolanos que estarán presentes en los Juegos Olímpicos de París, una cita que se perderá la reina del salto triple Yulimar Rojas debido a una lesión.