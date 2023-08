Siempre existe un fuerte interés por la vida de las estrellas de Hollywood, lo que lleva a muchos actores a hacer lo posible por mantener su privacidad alejada de los focos de las cámaras. Esta tarea, sin embargo, no siempre resulta sencilla.

En una reciente entrevista, Zendaya (cuya enorme popularidad se refleja en sus 184 millones de seguidores en Instagram) habló sobre la importancia que le otorga a su intimidad y a su relación con su pareja, Tom Holland.

En una conversación con la revista Elle, Zendaya compartió su perspectiva en relación a su privacidad: «Comprendo que ciertas facetas de mi vida serán de dominio público. No puedo dejar de ser quien soy ni de amar a la persona que tengo en mi vida». Además, subrayó: «No obstante, tengo el poder de elegir qué aspectos comparto. Se trata de preservar mi tranquilidad y permitir que ciertos aspectos sigan siendo personales, sin temor a existir. No es posible esconderse, y eso no resulta divertido. Pero, en este momento, estoy organizando este asunto más que nunca».

En otra parte de la entrevista, la estrella de Euphoria abordó el tema de su fama y cómo esta influye en su deseo de preservar su privacidad: «Hubo un tiempo en el que podía simplemente ir a algún lugar, disfrutar, y marcharme sin problemas. Pero en Boston, me vi obligada a regresar a casa porque todo se tornaba abrumador. En ocasiones, todos quieren ir a un bar o salir, y aunque quisiera unirme, siento que podría estropear la velada para mis amigos. Mi presencia ya no sería divertida».

En momentos como esos, en los cuales individuos desconocidos intentan capturar instantáneas de ella o se aproximan indeseadamente, Zendaya compartió una experiencia que la afectó profundamente.

En una ocasión, mientras realizaba una compra en una tienda, se sintió nerviosa debido a un inconveniente con su tarjeta de crédito, y en ese preciso instante, alguien le tomó una fotografía sin su consentimiento.

En este contexto, la actriz de Spider-Man compartió otra experiencia: «Me ocurrió que quise dar un paseo por Venecia con mi perro, pero la realidad fue diferente. Terminé recogiendo sus desechos, y lo único en lo que podía pensar era en que nadie me fotografiara en ese momento. Para mi fortuna, efectivamente se tomó una foto, pero fue después de que ya tenía la bolsa en la mano. Afortunadamente, decidieron no mostrar el instante en el que recogía los desperdicios».

Zendaya y Tom Holland

En julio de 2021, Zendaya y Holland hicieron público su romance, poniendo fin a una prolongada serie de especulaciones sobre su relación. Desde ese momento, se han convertido en una de las parejas más destacadas y seguidas de la industria del entretenimiento.

Durante una entrevista reciente, el actor compartió que sus habilidades en la carpintería, un talento que cultivó durante su tiempo libre, desempeñaron un papel fundamental en el fortalecimiento de su vínculo con Zendaya.

El actor compartió que la carpintería es una tradición en su familia, con varios miembros practicando ese arte. «La carpintería es algo que realmente me apasiona y disfruto enormemente. De hecho, fabriqué personalmente la mesa de la cocina para mi madre y también diseñé su escritorio. He construido todos los armarios en mi habitación e incluso colaboré en la creación de una jaula para pájaros junto a mi abuelo», reveló.

El actor principal de Uncharted compartió las razones detrás de su adopción de este oficio y describió la influencia de su madre en tal elección.

«Enfrentaba un constante ciclo de audiciones, audiciones y más audiciones, y sinceramente, estaba agotado de esa rutina. Llegué al punto donde, para ser francamente honesto, después de concluir una película de Ron Howard, sentía que había alcanzado la cúspide. Creía que ya no tenía que pasar por más audiciones, pero la realidad era todo lo contrario. Me encontré atrapado en una rutina de seguir presentándome para otros proyectos, y aunque estaba seguro de que conseguiría los papeles, nunca lograba nada. Fue un golpe realmente duro», manifestó.

Ante esa situación en la que las oportunidades parecían escasear, Holland compartió: «Mi madre me planteó que, dado que no estaba logrando asegurar trabajos, sería sensato tener una alternativa sólida. Así que me inscribió en una escuela de carpintería para completar un curso de seis semanas. Y así fue como me adentré en el mundo de la carpintería».

Sin embargo, esos conocimientos resultaron no solo significativos en términos de una carrera en ese campo, sino también en la conquista de Zendaya.

«Recuerdo haber reparado la puerta de mi novia en una etapa temprana de nuestra relación», compartió Holland. «Estando en su casa, noté que su puerta estaba averiada. Le dije que podía arreglarla y, a medida que avanzamos, nos dimos cuenta de que había una conexión especial. Así fue como comenzamos a enamorarnos». De esta manera, gracias a sus habilidades en carpintería, Holland logró capturar el corazón de la talentosa actriz estadounidense.