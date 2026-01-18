La actividad benefició a cinco comunidades, atendiendo a 2.750 familias, lo que implica un aproximado de 8.250 habitantes. Los asistentes recibieron consultas médicas especializadas en pediatría, medicina general, atención al adulto mayor, ginecología, obstetricia y consultas diferenciadas para adolescentes.

La jornada también incluyó servicios esenciales como psicopedagogía, estimulación del lenguaje, desparasitación, inmunización, parto humanizado, afiliación al Carnet de la Patria, INN, información sobre el Sistema de Misiones y Grandes Misiones Socialistas, así como ecografías renales, abdominales, pélvicas, tiroideas, ginecológicas y obstétricas, complementados con farmacia gratuita.

También recibieron atención con la entrega de muletas, bastones de una y cuatro puntas, tensiómetros, colchones antiescaras, sillas de ruedas, pañales para niños y adultos, kits multivitamínicos y de medicamentos esenciales.

Para Yaneth García, presidenta de la Fundación Social Bolívar, cada jornada impulsada por este equipo multidisciplinario, representa un nuevo reto asumido con compromiso y amor inquebrantable.