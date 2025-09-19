La secretaria ejecutiva de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Belkys Bolívar, aseguró que la asistencia de estudiantes a las escuelas es baja en el inicio del nuevo año escolar 2025-2026.

Sostuvo que esta tendencia es habitual cada vez que comienza un nuevo período de clases ya que en muchos planteles aún se mantienen el proceso de inscripciones. La presencia de representantes si es alta debido a que fue en estos días cuando pudieron completar los documentos para registrar a sus hijos en los planteles para la prosecución escolar, reseñó Radio Fe y Alegría.

Informó también que notaron que a muchos estudiantes que llegaron a sus escuelas y liceos públicos los regresaron a sus casas en el horario matutino porque no hubo actividades de motivación ni académicas planificadas en los centros educativos. “Generalmente la mañana marca lo que va a suceder en la tarde. Si en la mañana fue muy baja, la asistencia en la tarde será más alta”, agregó.

Bolívar precisó que estos datos que llegan a la FVM con aportes de dirigentes sindicales en las regiones, algunos docentes y otros trabajadores de la educación pública.

La dirigente gremial también vaticina que el déficit de docentes será mayor este año académico: “Yo pienso que el déficit de docentes va a seguir este año porque los salarios son muy bajos, los ingresos no alcanzan. Por ejemplo, el que cobró ahorita el mal llamado bono de guerra me imagino que ya lo gastó y esa cuenta quedó en cero”.

Pese a estas dificultades, Bolívar insistió en seguir trabajando por el rescate de la educación en Venezuela porque es la única herramienta que va a sacar a este país adelante.

En contraste, este jueves, durante una jornada de Brigadas Comunitaria-Militares, el presidente Nicolás Maduro, calificó el inicio del año escolar 2025-2026 como un hito sin precedentes.

«Creo que es el mejor inicio de año escolar que yo conozca, comenzó de manera brillante, hermosa gracias al esfuerzo de las comunidades organizadas, así como la actitud de los estudiantes y sus propuestas para avanzar en el sistema educativo. Hay un fervor por construir una nueva sociedad a partir de la educación, de los valores», afirmó el presidente Maduro.