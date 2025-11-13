En un hallazgo paleontológico en el sur de Brasil, científicos descubrieron una nueva especie de reptil carnívoro denominada Tainrakuasuchus bellator, que vivió hace aproximadamente 240 millones de años, poco antes de la aparición de los primeros dinosaurios.

Este lagarto depredador, precursor evolutivo de los cocodrilos y caimanes modernos, pertenece al grupo de los Pseudosuchia, que dominó el período Triásico y se caracteriza por su anatomía adaptada para la caza, con una mandíbula delgada y dientes curvados ideales para capturar y retener presas.

Los restos fósiles encontrados en el municipio de Dona Francisca incluyen partes de la mandíbula inferior, columna vertebral y pelvis, que permitieron reconstruir un ejemplar de unos 2.4 metros de largo y aproximadamente 60 kilogramos de peso. Este reptil estaba cubierto por placas óseas llamadas osteodermos, similar a sus descendientes actuales.

El nombre de la especie combina raíces del guaraní, griego y latín: Tainrakuasuchus significa «cocodrilo de dientes puntiagudos» y bellator («guerrero») rinde homenaje al pueblo del estado brasileño de Rio Grande do Sul, símbolo de resistencia frente a recientes inundaciones.

El estudio, dirigido por el paleontólogo Rodrigo Temp Müller y publicado en la Journal of Systematic Palaeontology, no solo revela detalles anatómicos y de comportamiento, sino que también sugiere una antigua conexión biogeográfica entre América del Sur y África cuando ambos eran parte del supercontinente Pangea.

Este hallazgo amplía el entendimiento sobre la evolución temprana de los arcosaurios y la complejidad ecológica del Triásico, mostrando que la región ya albergaba comunidades de reptiles diversificadas y especializadas tiempo antes del auge de los dinosaurios.