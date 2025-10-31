Con la participación de 13 clubes de natación del estado Bolívar, de dos municipios participantes a saber Caroní y Angostura del Orinoco este viernes en horas de la mañana se llevó a cabo los actos de inauguración formal de la III Válida de la disciplina Deportiva por parte de ADA Bolívar, que es la Asociación de Deportes Acuáticos.

Trascurrida la primera jornada que se cumplió en horas de la tarde de ayer jueves, este viernes se cumplieron los referidos actos de apertura con el desfile de los 266 a atletas que toman parte de la justa deportiva, vinculados a los referidos 13 clubes de natación mencionados.

Mientras las dos jornadas finales y la premiación transcurrirá mañana 1ero de Noviembre en las mismas instalaciones del Centro Italo de Guayana.

Evento clasificatorio

Cabe destacar que el evento deportivo, es clasificatorio para las marcas mínimas del Campeonato Nacional de la especialidad por la Copa “Pasión Acuática” que se llevará a cabo en las instalaciones de las piletas del Parque Naciones del sector El Paraíso de Caracas.

También se conoció que es un clasificatorio para la elección de la selección de la delegación del estado Bolívar, hacia los Juegos Trujillo 2025 que se cumplirá del 14 al 17 de dic.

“Agradecemos a la junta directiva del Centro Italo Venezolano de Ciudad Guayana, que siempre cede sus espacios deportivos a nuestras competencias…”dijo de las que calificó “instalaciones única, me atrevo a decir de Latinoamérica…”

Al ceder el micrófono a los integrantes de la junta directiva del CIVG. Tras darle la bienvenida a los participantes, dijo que “le damos las gracias por esta actividad, gran participación de los clubes, aquí estamos también velando por los atletas del Centro Italo Venezolano y a todos los invitados, y gracias de ADA Bolívar por este estadal. Cada vez poniéndole empeño a nuestros atletas y a nuestros invitados para que siempre tengamos buenos eventos en nuestras instalaciones.”

Dieron la bienvenida a toda la familia a este evento acuático, en el marco de este III estadal.

“Siempre dispuestos a apoyar a todos y valoramos todos los esfuerzos que hace cada atleta para mejorar sus tiempos. Éxitos para todos…” citaron Roger Rosas y Maireni Marcano, directores en la junta directiva del CIVG, anfitriones del evento.

El evento ha puesto en disputa la Copa El Triunfo para los equipos que resulten mejor posicionados, y donde se espera una gran cantidad de excelentes registros para sirenas y tritones del estado Bolívar.