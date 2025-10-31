Con una gran caminata rosa, cerraron el mes de octubre en la lucha contra el cáncer de mama en el estado Bolívar. Desde el municipio Caroní, la gobernadora Yulisbeth García, acompañada de la alcaldesa de Piar, Ornella Arbeláez, y de los alcaldes Yanny Alonzo y Sergio Hernández, resaltó la importancia de la detección temprana y la prevención de esta enfermedad.

Con la consigna “que no se nos olvide cuidarnos”, miles de mujeres salieron desde el Club Náutico, hasta el CTE Cachamay, donde honraron a quienes lucha, diariamente contra el cáncer de mama y aplaudieron la valentía de las mujeres que lo han vencido.

Durante la caminata, la gobernadora Yulisbeth García, resaltó que cerraron con amor y fuerza este mes.