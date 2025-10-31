Este viernes, el vuelo número 82 del plan Gran Misión Vuelta a la Patria arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, trayendo consigo a un grupo de 283 migrantes venezolanos provenientes de Texas, Estados Unidos.

En este vuelo, fueron repatriados 220 hombres, 54 mujeres y 9 niños, quienes fueron recibidos por diversos organismos de seguridad y atención al ciudadano, incluyendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB).

Al llegar a Venezuela, los migrantes pasaron por un túnel migratorio donde cada persona fue entrevistada para revisar su situación particular. Posteriormente, recibieron atención médica por parte de las instituciones, antes de ser trasladados a sus hogares por los órganos de seguridad.

Es importante resaltar que, hasta la fecha, la Gran Misión Vuelta a la Patria ha facilitado el retorno de aproximadamente 15.000 venezolanos que han decidido regresar al país.