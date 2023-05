Las series y películas del 2023 están ofreciendo todo: adaptaciones de videojuegos (The Last of Us), nuevas visiones galácticas, Live- Action (La sirenita) y nuevas temporadas de series populares.

El mundo de las series en streaming va creciendo cada año más a través de las respectivas plataformas que dominan el mercado, en esta oportunidad, Netflix está superándose con nuevos estrenos.

Además de tener nuevos estrenos, traerán para este año nuevas temporadas de series como:

Heartstopper

Con una fecha de estreno para el 03 de agosto de 2023, la exitosa serie que es una adaptación de los cómics de Alice Oseman. Finalizó su rodaje en diciembre del año pasado.

De acuerdo a la autora, la idea de esta segunda temporada es continuar la historia de los cómics, pero también profundizar en otros personajes, situación que puede generar que los lectores se sorprendan.

Stranger Things

Aún no está confirmada la fecha de estreno, aunque se estima para principios del 2024. Los creadores, Matt y Ross Duffer, confirmaron que será la última entrega. Además, se anunció que la serie tendrá una precuela llamada The First Shadow.

Merlina

La serie más exitosa de la plataforma, confirmó su segunda temporada. Es la serie en inglés más vista superando a Stranger Things.

The Umbrella Academy

Según los medios, todo apunta a que fácilmente los fanáticos tendrán que esperar hasta finales de 2023 o principios de 2024, ya que el rodaje todavía no ha comenzado. Sin embargo, ha sido confirmada su cuarta temporada.

One Piece (Live action)

El proyecto de Live-Action de ‘One Piece’ comenzó en 2017, pero no fue hasta 2020 cuando Netflix lo anunció oficialmente y el sueño se hizo realidad. Netflix ha anunciado que la primera temporada consta de 10 episodios y llegará en 2023. Aunque no hay fecha determinada, se comenta que su estreno sería para otoño (es decir, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre). En el desarrollo de la serie, contará con la participación del autor de la obra original.

Los consumidores y seguidores de Netflix, están manteniéndose en expectativa con respecto a los nuevos contenidos que serán lanzados este año. Por ello, hay mucha demanda en que adelanten las fechas o compartan más detalles.