En mitad del Entrenamiento Primaveral 2024 habrá una novedad. La primera edición del Spring Breakout, un evento impulsado por Major League Baseball, para reunir a los principales prospectos de las 30 organizaciones de la Gran Carpa, se realizará entre el 14 y 17 de marzo con 77 venezolanos convocados.

Cada uno de los equipos anunció sus rosters el jueves, con base en sus respectivas listas de las 30 mejores promesas por franquicia, proyectadas por MLBPipeline.

El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee, Jackson Chourio, y el receptor de los Padres de San Diego, Ethan Salas, conceptuados en el referido ranking como el segundo y octavo mayor prospecto global, respectivamente, encabezan al nutrido grupo de criollos.

Parte del top 100

De los seis representantes de la embajada vinotinto que forman parte del top 100, en su actualización más reciente para 2024, solo el infielder de los Guardianes de Cleveland, Brayan Rocchio (91), no estará presente en la nueva iniciativa de la oficina del comisionado, que tiene como objetivo darle mayor vitrina al talento joven.

El cátcher Jefferson Quero (35), será compañero de Chourio en la representación de Milwaukee, mientras que el jugador de cuadro Luisángel Acuña (66) integrará la nómina de los Mets de Nueva York, y el patrullero Gabriel González (79), lo hará con los Mellizos de Minnesota.

Del total de peloteros connacionales, 43 pertenecen a conjuntos de la Liga Nacional y 34 de la Liga Americana, siendo Minnesota y San Diego, las divisas con mayor presencia venezolana, ambas con cinco.

Solo los Orioles de Baltimore, los Medias Blancas de Chicago y los Rockies de Colorado, no incluyeron a criollos en sus rosters.

En la división por posición, destaca la abundancia de caretas (26), seguido por la cantidad de outfielders (18), infielders (17) y lanzadores (16). En este último apartado, sólo hay dos serpentineros zurdos: Daniel Juárez (Mets) y Juan Sánchez (Gigantes de San Francisco).

VENEZOLANOS EN EL SPRING BREAKOUT

LIGA NACIONAL (43)

Atlanta (3): Diego Benítez (INF), Geraldo Quintero (INF), Luis Guanipa (OF).

Miami (3): Luarbert Arias (LD), Javier Sanoja (OF), Andrés Valor (OF).

Mets (3): Daniel Juárez (LZ), Ronald Hernández (C), Luisángel Acuña (INF).

Washington (2): Andry Lara (LD), Israel Pineda (C).

Filadelfia (3): Jean Cabrera (LD), Estibenzon Jiménez (LD), William Bergolla(INF).

Milwaukee (4): Jefferson Quero (C), Daniel Guilarte (INF), Jackson Chourio (OF), Luis Lara (OF).

San Luis (4): Pedro Pagés (C),Carlos Linarez (C), Jeremy Rivas (INF), Lizandro Espinoza (INF).

Cachorros (2): Pablo Aliendo (C), Moisés Ballesteros (C).

Pittsburgh (4): Omar Alfonzo (C), Abrahán Gutiérrez (C), Axiel Plaz ©, Jesús Castillo (INF).

Cincinnati (1): Alfredo Duno(C).

Arizona (2): Cristofer Torin (INF), Jorge Barrosa (OF).

Dodgers (4): Edgardo Henríquez (LD), Juan Morillo (LD), Yeiner Fernández (C), Jesús Galiz (C).

San Francisco (3): Juan Sánchez (LZ), Diego Velásquez (INF), Víctor Bericoto (OF).

San Diego (5): Jairo Iriarte (LD), Bradley Rodríguez (LD), Ethan Salas (C), Nerwilian Cedeño (INF), Samuel Zavala (OF).

LIGA AMERICANA (34)

Toronto (4): Edward Durán (C/1B), Damiano Palmegiani (INF), Yhoangel Aponte (OF), Gabriel Martínez (OF).

Tampa Bay (1): Alfredo Zárraga (LD).

Boston (3): Wikelman González (LD), Ángel Bastardo (LD), Johanfran García (C).

Yanquis (4): Jorbit Vivas (INF), Keiner Delgado (INF), Jesus Rodríguez (C/INF), Everson Pereira (OF).

Cleveland (1): Jaison Chourio (OF).

Kansas City (1): Ramón Ramírez (C).

Detroit (3): Wilmer De Jesús Flores (LD), Eliezer Alfonzo Jr. (C), Josué Briceño (C).

Minnesota (5): Miguel Rodríguez (LD), Ricardo Olivar (C), Danny de Andrade (INF), José Salas (INF), Gabriel González (OF).

Angelinos (4): Juan Flores (C), Darío Laverde(C), Nelson Rada (OF), Jorge Ruiz (OF).

Oakland (2): Royber Salinas (LD), César González (C).

Houston (2): Miguel Palma (C), Kenedy Corona (OF).

Seattle (1): Luis Suisbel (INF).

Texas (3): Jesús López (C), Anthony Gutiérrez (OF), Marcos Torres (OF).