El piloto de la embarcación Miss Twister, Alexander Castillo, proveniente de Valencia, estado Carabobo, fue el ganador de la etapa de velocidad de la edición número 50 del Rally Internacional Nuestros Ríos son Navegables.

Castillo, por segunda ocasión consecutiva se impone en la última etapa, esta vez con un tiempo de 29:59, para además implementar un nuevo récord de velocidad en la categoría CR2 del grupo Racing.

En el segundo lugar de la categoría se ubicó el competidor local Wilker Oleaga, capitán de la ‘Bob Cat’ con tiempo de 32:52 y en el tercero, Oswaldo Ledezma, a bordo de ‘Maqui’, con un tiempo de 33:51.

Por su parte, en la categoría VT1 del grupo familiar, Carlos Celis, capitán de la Extasis, hizo un tiempo de 43:03 para repetir de igual manera en el podio de primer lugar en la etapa de velocidad.

Esta categoría la completó Giorgio Frigo (Victtoriana) con registro de 45:05 y Jesús Benavides (Currus) con 46:47.

Más récords de velocidad

Alirio González, en la embarcación ‘Andrea II’, con tiempo de 35:56 impuso nuevo récord de velocidad en la categoría LR1, dejando de lado el de Luis David Blanco registrado en el 2015 en la embarcación ‘Alcánzame’.

Asimismo, Francisco Santana batió su propio récord del año 2024 y tras bajar dos minutos es el líder de velocidad de la categoría VR1 sobre la embarcación Flecha. Por su parte, Ángel Vegas Jr, hizo lo propio a bordo de la Stroker y con tiempo de 38:43 posee el nuevo récord de la categoría VD1.

Campeones absolutos

Alirio González (Andrea II) vuelve a brillar en este rally y con un total de 2870 puntos, se tituló como campeón absoluto del grupo Racing en la categoría VF1, mientras que, en el grupo familiar, el mejor fue Omar Gutiérrez (Guty) con 2860 puntos en la categoría LR1.

Sin duda alguna, el rally cincuenta estuvo lleno de emociones, de la nostalgia de aquellos pioneros que ya no están, de la camaradería de los grandes amigos de siempre y de la velocidad de embarcaciones más potentes que demostraron la evolución de este deporte en Venezuela.