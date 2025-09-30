El final de la ronda regular de las Grandes Ligas significó el inicio del proceso de votación del Premio Luis Aparicio2025, presentado por Maltín Polar.

Un total de 32 venezolanos cumplieron con los criterios de elegibilidad para optar por convertirse en el mejor pelotero venezolano de la temporada de las Mayores, entre quienes destacan cuatro jugadores que ya tiene, al menos, una estatuilla en sus vitrinas: José Altuve, Luis Arráez, Salvador Pérez y Eugenio Suárez. Altuve, cuatro veces ganador del galardón, vivió otra gran temporada ofensiva al conectar 26 vuelacercas con los Astros de Houston. El camarero sumó 77 remolcadas, su mayor cantidad desde 2021, y promedió .265.

Arráez, co-ganador de 2022 junto con Altuve, lideró toda la Liga Nacional en hits, con 181 y también tuvo el mejor average entre los criollos con .292.

Pérez, ganador de 2021, vivió una gran cosecha ofensiva al terminar con 30 jonrones y 100 remolcadas como capitán de los Reales de Kansas City, agregando también 35 dobles y un promedio de .236.

Suárez, ganador de 2019, igualó su propia marca de jonrones con 49, la mayor cantidad en la historia para un venezolano en una temporada, y encabezó a los criollos con 118 remolcadas en su accionar con Cascabeles de Arizona y Marineros de Seattle.

Otro candidato, pero que aspira a su primera estatuilla, es el jardinero Jackson Chourio.

El jugador de los Cerveceros de Milwaukee también hizo historia al convertirse, con 21 años, en el jugador más joven en la MLB en obtener dos temporadas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas, superando al estelar Mike Trout.

También sobresalieron los infielders Maikel García, quien tuvo una temporada sólida con 39 dobles (líder entre los criollos), 16 jonrones, 74 remolcadas, 23 bases robadas y un promedio de .286; y Gleyber Torres, quien en su primer año con los Tigres de Detroit, sacudió 16 vuelacercas y remolcó 74 anotaciones.

Entre los lanzadores, Jesús Luzardo llevó la batuta entre los abridores al terminar segundo en ponches en la Liga Nacional, con 216, igualado con Paul Skenes. Además, fue segundo en el circuito en victorias, con 15, y terminó con efectividad de 3.92.

Entre los relevistas, Robert Suárez se convirtió en el tercer venezolano en alcanzar la cifra de 40 rescates, con la cual dominó ese departamento en la Liga Nacional, sumando 75 ponches y una efectividad de 2.97 con los Padres de San Diego. Desde el bullpen también destacaron Ángel Zerpa y Eduard Bazardo con 14 y 12 holds, respectivamente.

De este listado de 32 jugadores saldrá un total de 11 finalistas, que los anunciarán a través de la cuenta de Instagram @PremioLuisAparicio durante el transcurso del mes de octubre, antes de dar a conocer los resultados finales de las papeletas previo al segundo juego de la Serie Mundial, el próximo 25 de octubre.

El Premio Luis Aparicio, avalado por el propio inmortal de Cooperstown y su familia, además de Major League Baseball, es presentado por Maltín Polar, auspiciado por Simple Fibra, y fue creado en 2004 por Line Up Internacional para honrar a nuestro único representante en Cooperstown, galardonando anualmente al pelotero venezolano más destacado de la temporada de Grandes Ligas.