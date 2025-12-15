En la parroquia 11 de Abril, habitantes de Loma Colorada, Las Batallas y Altamira I resisten entre negligencia gubernamental y colapso de servicios básicos, pese a sus más de siete décadas de historia.

Carlos Gutiérrez, residente de Altamira I desde hace 60 años, resalta su arraigo: «Una comunidad nació antes que la otra, pero todas sufren lo mismo», fue lo que pudo decir al ser abordado por el reportero de soynuevaprensadigital.com.

Las calles están destrozadas en los tres sectores. En Loma Colorada, vías de penetración carecen de asfalto, red de aguas negras o agua por tuberías; los vecinos recurren a pozos sépticos. «Muy pocas calles existen y el asfaltado está destruido», denuncia un lugareño.

Hace más de 15 años, un proyecto de aguas negras quedó inconcluso: tuberías apiladas junto al módulo Barrio Adentro fueron robadas o deterioradas. Gutiérrez y vecinos exigen atención urgente para estas comunidades pioneras de San Félix, donde la desidia amenaza su supervivencia diaria.

Sin esperanzas

Las vías de acceso a estos vecindarios presentan huecos de todos tamaños, bocas de visita desbordadas o tapadas. En Altamira I, pese a instalar red de aguas negras, nunca funcionó por falta de reales para concluir con la obra; con el tiempo se obstruyó completamente, reveló un vecino.

Luisa, residente, lamenta el retroceso: «El agua por tubería era permanente hace 20 años. Ahora llega sin avisar; quien no llena recipientes queda sin agua para lavar, bañarse o hacer los oficios de la casa».

La misma penuria azota Las Batallas, donde afectados instalaron kilómetros de tuberías desde el tubo principal de avenida Manuel Piar hasta sus viviendas. «Llenan algunas veces, otras no», exclamó un lugareño.

Apuestan al cambio político

Un vecino anónimo denuncia que miembros de consejos comunales y UBCH, encargados de velar por servicios básicos, optan por el silencio. «Tienen prohibido reclamar porque les quitan los beneficios», reveló, destacando la parálisis comunitaria ante calles destruidas, agua intermitente y redes fallidas.

Ciudadanos consultados expresan fe en mejoras futuras: agua por tubería permanente, luz eléctrica estable, aseo urbano eficiente, asfaltado y red de aguas negras funcional.

Estos barrios fundacionales de San Félix, con siete décadas de historia, depositan esperanzas en el nuevo alcalde y gobernadora. «Tomen en cuenta estos sectores pioneros», claman los vecinos, anhelando dignidad restaurada más allá de promesas rotas y saqueos pasados.