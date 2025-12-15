Un impactante choque frontal entre un camión y un Mitsubishi Signo ocurrió este domingo al mediodía en el kilómetro 33 de la Troncal 10, dejando varios heridos, pero sin fallecidos reportados.

Testigos oculares indicaron que el conductor del camión invadió el carril contrario y cortó el paso al sedán, provocando la colisión directa.

Personal de tránsito y emergencias acudió al lugar para atender a los lesionados y regular el tráfico en la vía.

Hasta ahora, no se han divulgado identidades ni el estado de salud de los afectados. Autoridades investigan las causas, con exceso de velocidad e invasión de carril como factores preliminares.

Otro accidente fatal en la misma vía

Dos personas murieron, incluyendo una menor de edad, tras el volcadura aparatosa de una camioneta gris en un sector conocido como El Piso, en la Troncal 10, antes de llegar a Villa Lola, dicho accidente de tránsito ocurrió en horas de la tarde del sábado.

El chofer, Ángel Eduardo Sifontes, perdió el control del vehículo, que dio varias vueltas sobre el pavimento. Fallecieron Sifontes y una niña de seis años; un menor de cuatro años y Yoany Barrio (39 años) resultaron con graves lesiones. La familia se dirigía a El Callao, municipio del sur de Bolívar.

Funcionarios de Protección Civil brindaron primeros auxilios y trasladaron a los heridos al hospital Gervasio Vera Custodio de Upata. Las víctimas fatales llegaron sin signos vitales.