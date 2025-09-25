En la madrugada del miércoles 24, un operativo policial desplegado en Parque Valencia, municipio Valencia, estado Carabobo, terminó con la muerte de un presunto delincuente conocido como «El Davisito».

El hombre era presunto integrante del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (G.E.D.O) conocido popularmente como “El Manuelito de las Invasiones”, antisociales que azotan toda esta zona y crean pánico en la comunidad.

Según reportes oficiales de PoliCarabobo, los funcionarios realizaban labores de patrullaje alrededor de las 2:00 de la madrugada cuando observaron a varios sujetos armados saliendo de una finca en la zona. Al notar la presencia policial, el grupo intentó huir a pie, pero al verse descubierto se regresa a la finca tras el despliegue de los uniformados.

Fue entonces cuando alias «El Davisito» accionó un revólver marca Cocoa calibre .38 mm contra los funcionarios, quienes respondieron al fuego en el marco del protocolo de intervención legal.

En el intercambio, «El Davisito» recibió heridas de proyectil que lo dejaron tendido en el suelo junto con el arma utilizada.

Los otros miembros de la banda lograron escapar hacia el interior de la finca, evadiendo la captura. El hombre herido fue trasladado al Ambulatorio 810, donde el médico de guardia confirmó su fallecimiento.

Alias «El Davisito» estaba vinculado a múltiples delitos como robo, hurto, extorsión en moneda extranjera y tráfico de sustancias ilícitas, destacó la policía.

De acuerdo a informaciones policiales la investigación continúa para identificar plenamente a los demás sujetos implicados y desarticular la banda que opera en la zona.