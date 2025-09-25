Una situación de emergencia se produjo este miércoles 24 en el Liceo Nacional Bolivariano Manuel Manrique, ubicado en Apartadero, municipio Anzoátegui, estado Cojedes, cuando más de 100 personas presentaron síntomas de intoxicación tras estar expuestas a una sustancia aún no identificada.

Desde tempranas horas, estudiantes, docentes y personal administrativo comenzaron a mostrar mareos, vómitos, dificultad respiratoria y confusión. La rápida intervención de Protección Civil, Bomberos y autoridades sanitarias permitió atender a los afectados en el ambulatorio local y trasladar a varios de ellos al Hospital Dr. Egor Nucete de San Carlos para una atención especializada.

Este incidente revive la preocupación en la comunidad educativa, ya que en marzo pasado el mismo liceo enfrentó una situación similar que dejó más de 100 intoxicados y llevó a la detención de dos menores señalados como presuntos responsables. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen del actual agente tóxico y evitar futuros episodios.

Las autoridades hacen un llamado a la población para mantener la calma, colaborar con los equipos de emergencia y aguardar información oficial mediante los canales correspondientes. Mientras tanto, el liceo permanece bajo estricta vigilancia y las clases han sido suspendidas temporalmente como medida preventiva.

Este evento subraya la necesidad de fortalecer los protocolos de seguridad en los centros educativos y atender con prioridad la salud de los estudiantes y trabajadores frente a amenazas potenciales.