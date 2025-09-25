Tres jóvenes desaparecidas hace cuatro días en La Matanza fueron encontradas sin vida en una vivienda en Florencio Varela, confirmando un caso de extrema violencia y crimen organizado que conmueve a la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) sufrieron torturas antes de ser asesinadas, en un hecho que revela el brutal accionar del narcotráfico en la región.

La investigación policial se intensificó tras el rastreo del teléfono celular de una de las víctimas, que condujo a un operativo en la casa donde fueron encontrados los cuerpos.

En el lugar, los agentes detectaron rastros de sangre y un fuerte olor a lavandina, sospechando que se intentó borrar pruebas. Parte de los cuerpos presentaba señales de daño físico grave, incluido el desmembramiento, y al menos una víctima tenía una bolsa en la cabeza como signo de tortura.

Una camioneta blanca con placas adulteradas, en la que las jóvenes fueron vistas cuando desaparecieron, apareció quemada cerca del inmueble. Hasta el momento, cuatro personas vinculadas con el lugar están detenidas, incluidos una pareja que residía allí, mientras continúa la búsqueda de otros posibles involucrados.

El ministro bonaerense Javier Alonso describió el delito como una emboscada preparada por una organización narcotraficante para enviar un mensaje de terror en el contexto de disputas internas. La posibilidad de que parte del asesinato fuera filmado y transmitido en redes sociales es objeto de investigación, lo que aumenta la gravedad del caso.

El hallazgo provocó una ola de protestas y manifestaciones en La Matanza y Florencio Varela, donde colectivos feministas y organizaciones sociales exigen justicia y acciones urgentes para combatir la violencia de género y la criminalidad vinculada al narcotráfico, que afecta cada vez más a la comunidad local.