Un grave accidente de tránsito sacudió la recta de Chaguaramal en el municipio Piar, estado Monagas, durante la tarde del miércoles, cuando un camión volcado provocó la muerte de una persona y dejó cinco heridos con lesiones de diversa consideración.

El impacto y las circunstancias que originaron el accidente son aún materia de investigación. Según reportes iniciales, el conductor fallecido, identificado como Osmar José Alfonso Chacón, de 48 años, sufrió politraumatismo craneoencefálico y habría quedado atrapado bajo la pesada unidad tras el vuelco.

Además, resultaron lesionados cinco individuos: Yoel y Yannelys Rondón, ambos de 46 años y residentes en el sector La Bomba de Aragua, quienes presentan traumatismos leves; Ronald José Urbaneja (33) de Taguaya, con traumatismo craneoencefálico; Raúl Rodríguez (52) vecino de Chaguaramal, y Pedro Quijada (50) del sector Banco de Acosta, todos con traumatismos.

Las autoridades de rescate y cuerpos de seguridad llegaron rápidamente al lugar para atender la emergencia, auxiliar a los heridos y manejar el control del tráfico para evitar más accidentes.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar en Maturín, donde continúan bajo observación médica mientras los expertos trabajan para esclarecer las causas del siniestro vial.