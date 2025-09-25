El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) informó que los días 27 de septiembre y el 4 de octubre de 2025, se realizará una jornada de renovación de la cédula de identidad, en todas sus oficinas del país.

Asimismo, manifestó en sus redes sociales que esta actividad es para personas mayores de 18 años y no será necesario solicitar previamente la cita, a través de su página web.

Destacó que los ciudadanos solo deberán presentarse en las oficinas de la institución y el horario de atención será desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.