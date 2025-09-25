La Universidad del Zulia (LUZ) ha anunciado la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas a partir de este jueves, tras los sismos de magnitud considerable que se han registrado en las últimas horas en el occidente de Venezuela y, particularmente, en la entidad zuliana.

La medida, comunicada a través de las redes sociales oficiales de la casa de estudios, tendrá una validez de 24 horas.

Por decisión de la rectora, Dra. Judith Aular de Durán, la suspensión tiene como objetivo principal evaluar el desarrollo de la actividad sísmica en la región y, fundamentalmente, preservar la integridad física de toda la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente y administrativo.

LUZ informará oportunamente sobre la reanudación de las actividades.