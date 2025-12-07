Octavio José Rojas Martínez (El Fiebre), quien, comandada una célula criminal, cayó abatido en predios del Parque Nacional Aguaro-Guariquito, municipio Juan José Rondón (Las Mercedes del Llano), estado Guárico.

De acuerdo a reportes recabados, otros dos sujetos que formaban parte de la banda criminal, igualmente resultaron abatidos y fueron identificados como Johan Manuel Canache (El Canache) y Raúl José Ruíz Ortega (El Bebe).

Estos sujetos se enfrentaron a efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), adscritos al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) que se encontraban desplegados con ocasión de la Operación Zaraza-Tucupido, una de las nueve operaciones que mantiene activa el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb) contra los grupos estructurados generadores de violencia.

Tras resultar heridos, fueron trasladados a un centro de salud ubicado en Santa Rita de Manapire (Guárico), donde ingresaron sin signos vitales.

En el sitio del enfrentamiento, los militares recogieron tres fusiles (AR-15 calibre 5.56X45 mm, AR-15 calibre 7.62x39mm y AK-103 calibre 7.62×39 mm) así como 104 cartuchos sin percutir de diferentes calibres.

Hace cinco días también se produjo un enfrentamiento en las adyacencias del Parque Nacional Aguaro-Guariquito, con saldo de tres abatidos conocidos por los apodos de El 88, El Guerrillero y El Flaco.

La banda de El Fiebre estaba dedicada a cobrar vacunas en dólares a los medianos y pequeños productores de Guárico y parte de Apure, según las investigaciones del Conas, desde donde vinculan a ese grupo con la estructura Tren del Llano, en proceso de desarticulación.