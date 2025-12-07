El Hotel Eurobuilding Suites de Puerto Ordaz fue el escenario de Prensa & Glamour 2025, un desfile que unió a Ilusión Models, Nueva Prensa Digital, News y Nikra 96.9 FM en un proyecto que celebró el talento emergente y la creatividad local el pasado 4 de diciembre. El evento contó con la animación de Theorimar Rodríguez y William Isava, y reunió a diseñadoras, academias de baile, artistas y medios de comunicación.

La decoración estuvo a cargo de Decoarteshalom, empresa especializada en ambientación para eventos, mientras que Productos Savi acompañó como aliado de salud y belleza.

Apertura con danza y creatividad joven

La jornada inició con una presentación de la Academia Renacer, dirigida por el profesor Oswaldo Aguilera, seguida de la participación de Dancing Phoenix, academia que forma talentos en diversos géneros y estilos.

Posteriormente, comenzó el primer desfile de la mano de GranateDiarte, academia de diseño fundada hace 15 años por la diseñadora Giuliana Granate, quien ha dedicado 27 años a la formación de creativos en el mundo de la moda. Sus estudiantes mostraron piezas llenas de técnica, color y originalidad.

Moda, diversidad y trayectoria

El evento continuó con la presentación de la diseñadora Caroline Palmero, también directora del Miss Plus Size Venezuela. Reconocida con premios como el Roraima de Oro, el Mara de Oro Internacional y el Tolón Viste de Rosa, Palmero presentó la colección “Celebración de la fuerza y la feminidad”, una propuesta que destacó por su elegancia y mensajes de inclusión

.

La música también tuvo su espacio con Reina Cáceres, cantante y flautista con más de 15 años de trayectoria, y Otdielis Machado, violinista formada en El Sistema. Ambas artistas, pertenecientes a la Academia Ad Libitum, interpretaron tres piezas que acompañaron el ambiente del desfile.

Alta costura desde Maturín

El cierre de pasarela estuvo a cargo de la diseñadora Nolkys Rojas, proveniente de Maturín, estado Monagas. Su historia de perseverancia y pasión por la moda se reflejó en su nueva colección “Ocaso en el Desierto”, una propuesta que mezcla sofisticación, tonos cálidos y detalles hechos a mano.

Rojas, egresada de Es Modas y con participación previa en pasarelas nacionales, fue recibida con entusiasmo por el público.

Un final lleno de aplausos

Todas las modelos regresaron a escena para un cierre conjunto que celebró la unión de talentos. Entre las academias participantes también estuvieron Perla Models y Leyda Maurera, mientras que medios y figuras invitadas acompañaron la gala. Cabe destacar que algunas modelos no tenían conocimiento previo.

Finalmente, la directora de Ilusión Models, Tibisay Camejo, agradeció profundamente a cada aliado y participante por hacer posible una tarde teñida de brillo, arte y glamour.