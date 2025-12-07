Guayana se prepara para un concierto navideño que marcará el cierre de la celebración por los 30 años de Canticum Merú, un espacio que ha acompañado a la región durante generaciones.

El anuncio se realizó en una rueda de prensa llevada a cabo en el Centro Ítalo Venezolano (CIV), con la participación de su presidente, Marco Tulio Landáez, y Rafael Ángel, miembro de la directiva, quienes destacaron el compromiso del club con el impulso artístico local.

La tradición de conciertos navideños de Canticum Merú suma ya cuatro décadas. Durante diez de esos años, el espectáculo llevó el nombre Puer Natus, una propuesta emblemática que marcó época.

Sin embargo, para esta edición (enmarcada dentro de la celebración de los 30 años del espacio organizador) el equipo decidió renovar el concepto y ofrecer un concierto diferente, manteniendo intacta su esencia: un espacio musical que invita al encuentro, la emoción y el espíritu festivo.

Artistas invitados y talento local en escena

El espectáculo contará con la participación de Carmen Julia, Janet Rebolledo y Piscis Manzanillo. También formará parte de la presentación un ensamble de cuerdas de la Camerata Sinfónica de Guayana, institución que reúne a más de 400 músicos, y que en esta edición se presentará en un formato reducido bajo la dirección del maestro Víctor García Cazorla.

La propuesta artística se complementará con 20 chicas de Voces Blancas y entre 18 y 20 integrantes de Canticum Merú, agrupación dirigida por Irma Conchita Iorio, quienes añadirán fuerza y frescura al repertorio coral.

Un repertorio que une lo universal y lo venezolano

El concierto estará organizado en bloques que incluirán música internacional, universal y venezolana. El ensamble de cuerdas, junto a los coros, participará tanto en la apertura como en el cierre, ofreciendo un viaje musical que busca conmover y celebrar.

Con una duración estimada de dos a dos horas y media, los organizadores explicaron que no se trata de un simple concierto, sino de una verdadera fiesta navideña para cerrar el año con luz, gratitud y música.

Entrada libre y proceso para el acceso

El evento será de entrada libre. Para asistir, los interesados deberán comunicarse previamente con el Centro Ítalo Venezolano a través de sus redes sociales o con Canticum Merú, y suministrar sus datos para gestionar el acceso a las instalaciones el día del concierto.

Agradecimientos y apertura cultural

Los organizadores expresaron su agradecimiento al Centro Ítalo Venezolano por su apoyo y por abrir un espacio que impulsa el movimiento artístico en la región. También reconocieron la colaboración de las instituciones que hicieron posible esta edición especial.

Finalmente, Guayana se prepara así para una noche que promete unir generaciones, voces y tradición en una celebración musical inolvidable.