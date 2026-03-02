En este 2026, la Academia de Campeones El Callao consolidó su liderazgo en el Torneo Primavera de Futsal tras conquistar cuatro títulos de campeón.

Su excelencia deportiva quedó demostrada al obtener cinco distinciones para sus porteros y un trofeo de máximo goleador.

Asimismo, la Liga Municipal de Futsal de El Callao premió a la academia por su notable organización y trayectoria.

Con la mirada puesta en el futuro cercano, el club ya inició su preparación para representar a la zona en eventos de alto nivel como la Margarita Cup, la Copa Revelación en Guanta y los torneos estadales de la Asociación de Fútbol de Bolívar.