La oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó este sábado que el actor Robert Carradine, recordado por sus papeles en la icónica película «La venganza de los nerds» y la serie juvenil «Lizzie McGuire», falleció a los 71 años. Según los registros oficiales, la causa del deceso se trató de un suicidio, derivado de secuelas de una lesión cerebral anóxica y ahorcamiento, luego que los cuerpos de emergencia lo hallaran sin vida.

La familia del intérprete emitió un emotivo comunicado reconociendo la valiente lucha que «Bobby» mantuvo durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar.

«En un mundo que puede parecer oscuro, él siempre fue un faro de luz. Esperamos que su experiencia anime a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales», expresaron sus allegados, quienes informaron que el fallecimiento ocurrió originalmente el pasado 24 de febrero.