Luego de sufrir un accidente de tránsito en la Autopista Regional del Centro (ARC), en el estado Carabobo, fallecieron la Comisario Jefe Berenice García, Jefa Estratégica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y su hija, Rocío Ruette García.

La información fue confirmada oficialmente mediante un comunicado emitido por la máxima autoridad del CICPC, el Comisario General Douglas Rico, quien utilizó sus redes sociales para informar a la comunidad policial y al país sobre esta irreparable pérdida.

El comunicado lamenta profundamente el hecho y resalta el legado y la dedicación de Berenice García dentro de la institución. La noticia ha generado conmoción y un sentido de duelo en las filas del CICPC y en toda la sociedad, que acompaña a los familiares y amigos en este doloroso momento.

La institución sigue pendiente de las investigaciones correspondientes y continuará informando a medida que se obtengan más detalles. La memoria de la Comisario Jefe y su hija perdurará entre quienes las conocieron y valoraron su entrega.