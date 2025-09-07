El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha expresado este domingo su firme condena al ataque con drones de Rusia contra varias regiones y ciudades de Ucrania, incluida la capital, donde han fallecido al menos dos personas y ha sido alcanzada por primera vez la sede del Gobierno ucraniano.

«Condeno con firmeza el ataque aéreo de Rusia a Ucrania con más de 800 drones y 13 misiles, que vuelven a causar muertes de civiles, niños incluidos, y han dañado la sede central del gobierno en Kiev. Mi solidaridad con los familiares, el gobierno y el pueblo de Ucrania», ha escrito Albares en su cuenta de la red social X.

Su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha, ha agradecido a Albares estas palabras a través de otro mensaje en X en el que ha dicho que estos ataques muestran la indiferencia de Rusia hacia los esfuerzos por lograr la paz en Ucrania.

Además, ha comentado que su país valora el apoyo continuo de España, y ha señalado que las sanciones duras contra Rusia y el fortalecimiento de las capacidades de Ucrania son cruciales.

El ataque ocurrido en la madrugada del domingo es el más grave desde el comienzo de la guerra, en febrero de 2022, no por las consecuencias en vidas humanas y daños, sino por el número de drones lanzados sobre Ucrania y por el hecho de que, por primera vez, un bombardeo ruso alcanzó un edificio gubernamental.