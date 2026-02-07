Las víctimas se dirigían en motocicleta en sentido San Félix – Puerto Ordaz, el conductor intenta adelantar otro automóvil por la derecha, e impacta contra un objeto fijo y ambos salieron expulsados del vehículo de dos ruedas, el suceso quedó reportado pasadas las once de la mañana de este sábado.

Enny Jesús Rivas conducía una moto Keeway negra, placas AR6V73A, por la avenida Leopoldo Sucre Figarella en Puerto Ordaz, a la altura del Parque La Llovizna, andaba acompañado de Roneli Carolina de 28 años, quien sufrió graves lesiones.

Al parecer, impactaron contra un objeto fijo. El choque provocó que ambos fueran lanzados de la motocicleta: Rivas quedó por un lado y su compañera a varios metros, con múltiples heridas.

Paramédicos de los Bomberos de Caroní se hicieron presentes, brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron a la emergencia del Hospital Uyapar, donde quedó recluido. El herido no ha sido identificado; presenta politraumatismo generalizado y excoriaciones.

Funcionarios de la Policía Nacional de Tránsito llegaron al sitio del suceso para realizar el levantamiento del cadáver de la persona fallecida e iniciar las averiguaciones correspondientes al accidente de tránsito.

Se desconoce la causa exacta por la que Enny Jesús Rivas perdió el control de la moto. Sin embargo, los oficiales de tránsito no descartan el exceso de velocidad como factor que produjo esta tragedia.