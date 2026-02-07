La encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, Laura Dogu, informó que abordó la recuperación económica venezolana en una reunión con el equipo de Chevron, una semana después de su llegada al país.

En una publicación en la cuenta de X de la embajada, Dogu afirmó que la economía fue «el tema central» de su encuentro con Chevron, la única petrolera estadounidense que mantiene operaciones en Venezuela, donde siguió operando por una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de EEUU (OFAC) para poder importar crudo.

«Mi equipo y yo seguimos enfocados en el trabajo que tenemos por delante: hacer realidad la visión del presidente Trump para la recuperación de la economía venezolana», fijo.

En este sentido, aseguró que trabajan para «garantizar el retorno de la prosperidad» a Venezuela y que esto, como ha dicho en otras ocasiones, beneficie a la población de ambos países.